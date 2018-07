Nyheter

Tysker fraktet til Tromsø etter isbjørnangrep på Svalbard

En tysk mann i 40-årene fikk moderate skader og ble lørdag kveld fløyet til Tromsø etter at han ble angrepet av isbjørn på Sjuøyane nordøst for Spitsbergen.

Isbjørnen er skutt og drept og fraktet til Longyearbyen.

Minst ti omkom i jordskjelv i Indonesia

Et kraftig jordskjelv, målt til 6,4 på Richters skala, rammet lørdag Lombok i Indonesia. Ti personer er bekreftet omkommet, ifølge lokale myndigheter.

Jordskjelvet hadde sentrum sju kilometer under jordens overflate, rundt 50 kilometer nordøst for byen Mataram. Grunne skjelv øker risiko for skader og dødsfall.

Kontroll på skogbrannen i Vindlandsheia

Mange steder i Agder-fylkene styrtet regnet ned på kort tid lørdag kveld, men i Vindlandsheia der en stor skogbrann herjer, glimret nedbøren med sitt fravær.

– Vi trapper ned for natta, men kommer på igjen lørdag morgen med 50 mann, sier vaktleder Harald Robersvik ved 110-sentralen i Agder til NTB sent lørdag kveld.

Slobodan Milosevics advokat skutt og drept

En av advokatene som forsvarte den tidligere serbiske lederen Slobodan Milosevic ble lørdag skutt og drept utenfor sitt hjem i den serbiske hovedstaden Beograd.

Den drepte Dragoslav Ognjanovic var en av de ni forsvarsadvokatene til Milosevic, som ble dømt for krigsforbrytelser.

Shaqiri imponerte i debuten for Liverpool

Nyinnkjøpte Xherdan Shaqiri forseglet Liverpools 4-1-seier mot erkerival Manchester United med brassespark lørdag. Kampen ble spilt uten store United-navn som Paul Pogba og Romelu Lukaku.

Sadio Mané, Daniel Sturridge og Sheyi Ojo scoret de andre målene for Liverpool, mens Andreas Pereira pyntet på resultatet for Manchester-laget.