Mann i 30-årene bekreftet død etter basehopp i Sunndal

Nyheter

Like før 18.30 lørdag kveld melder politiet at en norsk mann i 30-åra er bekreftet omkommet etter et basehopp fra Gammelurkollen i Sunndal.

Politiet fikk inn melding om ulykka klokka 14.18 lørdag ettermiddagen. Det var en kamerat av den avdøde basehopperen som meldte om at kameraten var død som følge av et basehopp. De to hadde vært en del av et følge på fire som var i Litledalen i Sunndal for å hoppe, opplyser operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt, Per Åge Ferstad til Rbnett.

– De fire basehopperne skulle hoppe fra Gammelurkollen. To av dem hadde hoppet først, og alt hadde gått fint. Men da de to andre i følget skulle hoppe, gikk det galt. Mye kan tyde på at fallskjermen til avdøde ikke løste seg ut, sier Ferstad, og legger til at politiet skal kontakte kompetent personell som skal undersøke sekken å eventuelt finne ut hvorfor skjermen ikke ble utløst.

Den avdøde mannen var norsk, men skal ikke være hjemmehørende i Møre og Romsdal, opplyser Ferstad.

Pårørende er varslet.

Politiet skal nå etterforske saka og gjennomføre avhør.

Gammelurkollen er et 1384 meter høgt fjell i Sunndal kommune.