– Fortsatt generelt bålforbud

Det sier Molde brann- og redningstjeneste i en pressemelding lørdag.

– I lovverket er det noe som heter aktsomhetsprinsippet og dette gjelder hele året; det er ikke lov å starte brann. Uforsiktighet med åpen ild, eller brannfarlige gjenstander, kan medføre straffeansvar og erstatningsansvar, sier innsatsleder i Molde brann- og redningstjeneste Steinar Flusund.

Molde brann- og redningstjeneste har i løpet av fredagen stoppet flere tilfeller av uaktsom grilling samt bål i nærheten av vegetasjon på Hjertøya og Moldeholmene.

Selv om totalforbudet nå er opphevet minner brannvesenet om at det fortsatt er et generelt bålforbud som varer fra 15. april til 15. september. Til tross for noe nedbør den siste tiden er det svært tørt i terrenget, og det er derfor svært viktig at folk viser aktsomhet ved grilling og åpen ild.

Åpen ild i nærhet av vegetasjon vil brannvesenet nå vurdere som uaktsomt.