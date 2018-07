Nyheter

46 år gammel varmerekord kan ryke

I dag er det ventet flere varmerekorder landet over, skal vi tro meteorologene.

Aldri har det vært varmere i Norge som da Nesbyen hadde 35,7 grader i 1970, men i dag er flere målestasjoner i innlandet hete kandidater. Årets varmeste dag så langt ble registrert i Nedre Eggedal i Buskerud, som hadde 33,8 grader.

Total måneformørkelse

I dag inntreffer den mest langvarige totale måneformørkelsen i dette århundret. Formørkelsen blir synlig i størstedelen av landet.

Månen står opp i sørøst etter at formørkelsen har begynt, og tidspunktet månen kommer opp bestemmer hvor stor del av fenomenet som blir synlig.

Zuma i nytt rettsmøte

Det holdes et nytt rettsmøte i korrupsjonssaken mot Sør-Afrikas tidligere president Jacob Zuma i Pietermaritzburg. Han har i lang tid blitt beskyldt for å ha tatt imot bestikkelser og for å ha brukt offentlige midler til privat forbruk.

Zuma ble i februar presset til å gå av som president av sitt eget parti ANC.

Koreakrigen-markering

I Seoul markeres det at det er 65 år siden stans av de militære kamphandlingene i Koreakrigen.

Krigen startet i 1950 da Nord-Korea invaderte Sør-Korea. Det ble aldri undertegnet noen fredsavtale etter krigen, og konflikten er derfor formelt sett ikke avsluttet. Nord-Koreas leder Kim Jong-uns nye linje har derimot gitt håp om at dette vil kunne skje.

J19 i EM-semifinale

Norges J19-landslag møter Tyskland i Biel i EM-semifinalen.

Allerede etter to runder var Norge sikret posisjonen som gruppevinner. Tyskerne ble toer i sin gruppe etter 2-0-seieren over Italia. Den andre semifinalen er mellom Danmark og Spania.

TV 2 sender kampen som begynner klokka 14.