Ni bilførere fratatt lappen på Verma

Nyheter

E 136 ved Verma i Romsdalen er et sted der det ofte kjøres over fartsgrensa på 60 km/t og et sted der UP ofte har kontroller. Det hadde de også torsdag ettermiddag, og igjen var det mange som ble stoppet.

Ni bilførere fikk førerkortet beslaglagt og blir anmeldt. Høgste hastighet som ble målt var 101 km/t. Ti andre bilførere fikk forenklede forelegg for fartsovertredelser.

Kontrollen ble gjennomført fra klokka 13.10-16.27, skriver politiet på Twitter.