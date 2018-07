Århundrets lengste totale måneformørkelse skjer fredag

Nyheter

Totalformørkelsen begynner klokka 21.30 og varer til klokka 23.13. Trolig kommer månen til å få en vakker rødfarge.

– Formørkelsen på fredag vil bli et spesielt imponerende skue, både på grunn av varigheten, og fordi månen står lavt over horisonten, sier vitenskapsformidler Anne Mette Sannes, som sammen med astrofysiker Knut Jørgen Røed Ødegaard driver nettsiden astroevents.no.

Mars spesielt stor

Ifølge Sannes og Ødegaard er det hele 105 år til neste gang en så langvarig total måneformørkelse inntreffer.

Mulighetene for en rød måne avhenger av forholdene i atmosfæren. Store mengder aske og sotpartikler kan føre til at månen blir mindre lyssterk, uten at rødfargen inntrer.

På tampen av fredagens totalformørkelse dukker planeten Mars opp like under månen – noe driverne av astroevents.no omtaler som begivenhetens absolutte høydepunkt.

– Denne natten er Mars nærmere oss enn den har vært på 15 år, og lysstyrken er derfor spesielt stor. Vi vil få oppleve noe så eksklusivt som en rød måne, som står rett over den røde planet, sier Ødegaard.

Romstasjonen glir over himmelen

Mars er ikke den eneste planeten som blir synlig fredag kveld.

Pål Brekke, solforsker og seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter, sier at Jupiter også gjør seg gjeldende i himmelshowet. Samtidig trekker han fram den internasjonale romstasjonen som en ekstra attraksjon.

– Romstasjonen går i bane rundt 350 kilometer over havet og beveger seg i 27.000 kilometer i timen. Den dukker opp på himmelen rundt klokka 00.08 lørdag, og bruker tre minutter på å gå over himmelen før den går inn i jordskyggen, sier Brekke til NTB.

– Den ser ut som en meget sterk stjerne som langsomt glir over himmelen, legger Brekke til om romstasjonen, som også er synlig i dagene før totalformørkelsen.

Skaff deg sikt sørover

Romstasjonen blir fredag bare synlig i Sør-Norge. Det samme gjelder selve totalformørkelsen av månen.

– Det skyldes at månen står for lavt på himmelen. Jo lenger nord man kommer, jo nærmere horisonten er den under totalformørkelsen, og lenger nord kommer månen bare til å være synlig under den delvise formørkelsen, forklarer Brekke.

Den delvise formørkelsen innebærer at man kan se jordskyggen bevege seg over månen etter totalfasens slutt, for så å forsvinne rundt klokka 00.19. Hvor stor del av formørkelsen som blir synlig der du er, kommer an på når månen kommer opp.

Til dem som ønsker å få formørkelsen med seg, har Brekke følgende råd:

– Finn deg et høyt sted med fri sikt sørover. Følg godt med. Formørkelsen er fullt synlig med det blotte øye, selv om man ser flere detaljer med en kikkert.