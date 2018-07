Tok kvelertak på politibetjent i Molde

Nyheter

En mann fra søre del av Nordmøre sto nylig tiltalt for vold mot en politibetjent. Dette skjedde etter at han opptrådte utagerende etter en fest i Molde sist høst.

Mannen, som er i begynnelsen av 20-åra, hadde vært på et vorspiel i Årølia. Rundt midnatt fikk politiet meldinger om at det gikk en mann i vegbanen like ved flyplassen på Årø. Han banket på ruter på forbipasserende biler og framsto som overstadig beruset.

Da politiet kom til stedet, traff de tiltalte i vegen ved Brunvoll, på veg mot sentrum. Politiet fikk telefonisk kontakt med en kamerat av tiltalte, som skulle ta seg av ham. De avtalte at politiet skulle kjøre ham dit, men etter litt ble mannen svært urolig. Han sparket i gitteret i politibilen og kjeftet på betjentene.

Da de kom fram ba en av betjentene ham om å roe seg ned, hvis ikke måtte de ta ham med seg til arresten. Den unge mannen svarte med å ta strupetak på ham, noe som førte til et basketak. Tiltalte sparket og slo i forsøket på å komme seg løs, uten at disse traff betjenten.

Han ble satt inn i politibilen igjen, med håndjern, men etter å ha kjørt hundre meter ble han igjen urolig og forsøkte å komme seg løs. Da de kom fram til stasjonen hadde han roet seg – han sov i arresten til neste dag.

Da saka mot den unge mannen gikk for Romsdal tingrett innrømmet han straffeskyld og fortalte at han ikke husket det som skjedde etter vorspielet. Han ble etter dette dømt for vold mot offentlig tjenestemann og aktiv motstand mot å bli påsatt håndjern. Straffen ble satt til fengsel i 18 dager samt ei bot på 2.500 kroner.