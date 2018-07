Nå går tyvene etter robotsauene

Nyheter

De automatiske robotgressklipperne har blitt kjempepopulære blant hageeiere over hele landet, men nå er de også i ferd med å bli populær hos de med uærlige hensikter.

– Vi registrerer at flere og flere opplever å få sine robotgressklippere, eller robotsauer som jeg ynder å kalle de, stjålet. I et av de siste tilfellene var robotsauen nærmest blitt som et familiemedlem å regne. Det var sorg i heimen, ungene var lei seg og det ble hengt opp savnet-plakater i gata etter at gressklipperen plutselig var borte, sier Øyvind Setnes, forebyggelsesekspert i Tryg Forsikring.

Robotklippere finnes i et riktig utvalg av modeller i ulike prisklasser. De dyreste koster flere titalls tusen kroner.

– Tyvene går bare rett inn i hagen til folk og tar den med seg. Slike tyverier foregår gjerne midt på dagen, når de fleste er på jobb. Det er klart at de dyreste modellene representerer store verdier som tyver lett kan omsette videre, sier Setnes.

Han sier at tyvene i flere tilfeller også tar med seg ladestasjonene også.

Tatt av lynet

Har man en innboforsikring med tyveridekning er som regel hageredskap dekket når de står på utearealet til din bolig, slik som en robotgressklipper. Dette gjelder også hvis den skulle bli skadet.

– Vi har hatt tilfeller der lynet har slått ned i eller rett ved en robotsau som var på jobb i hagen. Da kortslutter de gjerne og batteriet kan bli så skadet at det ikke er hensiktsmessig å reparere den. Også her vil en innboforsikring kunne dekke skaden, sier Setnes.

Men har du derimot en robotgressklipper på hytta stiller ting seg annerledes. Da må de stå innelåst når ingen er tilstede.

Frykter varmepumpe-tyverier

Men det er ikke bare robotgressklippere som er i ferd med å bli populære tyverigjenstander. I sommer har man registrert en kraftig økning i antall tyverier av varmepumper i Danmark.

– Dette er en trend vi frykter vil bre seg til Norge også. Tyvene går gjerne etter de dyreste modellene, og de fleste blir stjålet i tidsrommet fra de er levert på en boligadresse til de er montert. Men vi ser i Danmark at de heller ikke nøler med å gå rett på en ferdigmontert utedel av en vanlig luft til luft varmepumpe, som er den mest vanlige typen i Norge. Da skrur de den løs, kapper slangen, tar ut støpselet, løfter den inn i en bil og stikker av gårde, sier Setnes.

Han oppfordrer alle eiere av varmepumper om å notere seg serienummeret.

– Mange fabrikanter har et sporingssystem, men det krever at man registrerer serienummeret hos dem. Da vet de hvilket serienummer som står på hvilken adresse. I tilfelle tyveri har man da et system som skal forhindre at installatører monterer en stjålet varmepumpedel, sier han.