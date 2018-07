Lover trygge rammer på alternativ opplæring

Nyheter

Molde: I første etasje i nybygget ved Romsdal VGS skal det til høsten gå 17 elever ved avdelingen for alternativ opplæring (AO). Den ligger skjermet fra resten av skolen, samtidig som den er en del av fellesskapet.

– Elevene kan velge sjøl hvor mye de ønsker å være skjermet fra resten av elevene ved skolen. Vi tilpasser individuelt for hver elev, sier av avdelingsleder ved AO Elin Grydeland.

Dette er et viktig poeng med hvordan avdelingen er lokalisert på skolen. Elevene har egen inngang, egne klasserom og et eget oppholdssted. Og rett opp en trapp, eller heis om du vil, befinner de andre eleven ved skolen seg. Skolen har også ansatt en rekke personer med ulik bakgrunn. Blant annet spesialpedagoger og vernepleiere.

– Det henger ikke på greip at elevene må klage på en rett de har i utgangspunktet Opprørt over at ingen får starte på skolen - tross vedtak i Fylkestinget Victoria Smenes (KrF) er opprørt over at de seks som søkte seg inn på VG1 ved Tøndergård ikke har fått tilbud om å starte ved skolen, på tross av vedtak i Fylkestinget.

– Det er den sammensatte og tverrfaglige kompetansen som er viktig, sier assisterende rektor, Kjell Inge Ugelvik.

Skuffet over politikere

AO-avdelingen ved Romsdal VGS har vært planlagt siden 2011. Totalt utgjør den et sted mellom 10 og 15 prosent av skolens areal, og har plass til et sted mellom 30 og 40 elever. Skolens rektor, Ivar Rød, forteller at de over mange år har bygget opp et godt faglig tilbud, og et trygt miljø for elevene.

Han reagere i likhet med utdanningssjef, Erik Brekken, på at KrF krever at flere elver i videregående alder skal få tilbud om å gå på Tøndergård.

– Det er veldig skuffende at politikere fortsatt ikke har tillit til oss. Vi har gjort kvantesprang når det kommer til tilbudet på alternativ opplæring. Det er som utdanningssjefen sier i tirsdagens Romsdals Budstikke. Det føles litt som mistillit mot oss, sier Rød.

Et steg mot resten av livet

Rød har forståelse for at mange av elevene som har gått ved Tøndergård i barne- og ungdomstrinnet føler på en usikkerhet ved å bytte skole.

– For enkelte elver er det kanskje rett å gå ved Tøndergård, det skal jeg ikke se bort ifra. Men det å bytte skole er en utfordring for de aller fleste. Dette er ikke unikt for dem som går ved Tøndergård. Det er et steg, og det kan være skummelt, men jeg tror mange vil nyte godt av det, sier Rød.

Fylkesutdanningssjefen har liten eller ingen forståelse for Victoria Smenes sin misnøye Dette svarer fylkesutdanningssjefen på utspillet om Tøndergård Erik Brekken er sikker på at de kan ivareta alle elever i den ordinære videregående skolen.

Han oppfordrer elver og foresatte til å tenke godt gjennom valget de skal ta.

– Videregående er bare ett steg i livet. Foresatte og elever burde stille seg spørsmålet: Hva er best for at jeg skal fungere best mulig resten av livet? Ikke kun tenke på hva som er mest behagelig i øyeblikket.

Ugelvik trekker fram Romsdal VGS sitt store faglige spekter som en viktig grunn til at elevene bør velge skolen.

– At vi kan gi AO-elevene en yrkesfaglig utdanning på et eller annet nivå er verdifullt, og kan bidra til å bedre livskvaliteten til elvene, sier han.

Tilrettelegging

I AO-avdelingen er alt tilrettelagt for at elevene skal ha det så bra som mulig. Ulike spesialrom, som eget musikkrom, sløydrom, sanserom og egne kjøkken. I tillegg til stillerom hvis man trenger å trekke seg tilbake. De første elvene startet allerede i januar i år.

– De tilbakemeldingene vi har fått er at elvene trives veldig godt her. Noen holder seg nede i området vårt, mens noen beveger seg ut med de andre elvene på skolen, sier AO-leder Grydeland.

Hele skolen er tilrettelagt for bruk. Alt handler om individuell tilpasning. Noen elever kan få deler av opplæringen sin på de utdanningsområdene de søker på, i kombinasjon med AO.

– Jeg liker å si at vi driver med skreddersøm. Elevene søker seg inn på alle linjene vi kan tilby, så vil vi i møter med elever, foresatte og eventuelt andre, komme fram til den best mulige organiseringen av opplæringen, sier Grydeland.

Trygghet og forutsigbarhet er viktig, men det er viktig å ikke glemme elevene går på skole.

– Opplæring står i sentrum. Det er viktig å lære elevene de kunnskapene og den kompetansen de har behov. Å gi elvene en delkompetanse de kan ha nytte av i eventuelt arbeid kan være en realistisk målsetting for mange, sier Grydeland.

Samarbeid med Tøndergård

Grydeland forteller at de har et godt samarbeid med Tøndergård. Hun oppfordrer elever som lurer på noe om AO ved Romsdal VGS om å ta kontakt.

– Ta kontakt så svarer vi på spørsmål. Vi kan ordne omvisning eller besøk for elever. Det inntrykket som er skapt om at det er utrygt her er ikke sant.

Seksjonsleder i utdanningsavdelingen, Geir Løkhaug, sier det er viktig å presisere at det er ingen planer om å stoppe med utdanningen ved Tøndergård.

– Fylket kommer til å gå i nye forhandlinger med Tøndergård til høsten. Tilbudet der skal opprettholdes ved siden av det flotte tilbudet som er ved Romsdal VGS, sier han.