Forslag om å felle mer hjort i Møre og Romsdal får kraftige reaksjoner

Møre og Romsdal Bondelag mener ekstraordinær felling av hjort vil kunne hindre at det blir fôrkrise. Dyrevernorganisasjon mener forslaget er forkastelig.

Det er på bakgrunn av mangel på grovfôr i Norge og Nord-Europa som gjør at Bondelaget kommer med forslaget.

– Vi må prøve å berge inn så mye av det fôret vi dyrker som mulig. Da må vi unngå at fjorten forsyner seg av den avlinga vi trenger, sier nestleder Gunnhild Overvoll i Møre og Romsdal Bondelag til NRK.

Tøft år

Flere steder fikk bønder besøk av hjort i vår, hvor de begynte å spise fra høyballer. Vinteren var hard for hjorten i Norge. Fare for spredning av skrantesjuke ga også foringsforbud. Nå er det sommervarmen som gir nye utfordringer for hjorten.

Bondelaget i Møre og Romsdal vil be kommunene om å få felle hjort utenom jaktsesongen for å forhindre fôrkrise. Nestleder i Møre og Romsdal Bondelag, Gunnhild Overvoll mener altså dette vil være et viktig tiltak.

Sterk kritikk

Organisasjonen Dyrenes rett er av den totalt motsatte oppfatning.

– Det vil være uetisk og forkastelig å vende våpnene mot dem for å prøve å kompensere for fôrmangel i landbruket. Ekstraordinær felling av hjort vil garantert vekke sterke reaksjoner. Dette er ingen god løsning for noen parter, skriver Jenny Rolness.

Jakttidene er forskriftsfestet og kan ikke endres uten videre.

– Det er litt over en måned til ordinær jakttid på hjort starter - i utgangspunktet altfor tidlig med tanke på koller og kalver. Oppstart av jakt før ordinær jakttid vil være å tøye grensene langt over det som er etisk forsvarlig, mener Rolness og Dyrenes Rett.

De mener at alternative løsninger som å ta i bruk ubenytta arealer og fjellbeite kan spare på vinterföret.