Ficantieri får grønt lys for å ta Vard av børs

ÅLESUND (Smp): 96,4 prosent av aksjonærene stemte for planen om å ta Vard av børs under generalforsamlingen i Singapore tirsdag, mens 3,57 prosent stemte imot, opplyser Vard i en børsmelding. Det betyr at Fincantieri trolig vil bruke muligheten til å tvangsinnløse de resterende aksjene. Med andre ord blir Vard datterselskap i det italienske storkonsernet.

Mål i lengre tid

Fincantieri har i lengre tid hatt som mål å ta Vard-konsernet av børs og gjøre selskapet til et heleid datterselskap. Klarsignalet fra aksjonærene er et avgjørende skritt på vegen.

Ved å gå av børs slipper Vard de omfattende rapporteringspliktene som følger med børsnotering. Samtidig vil offentligheten få mindre innsyn i selskapet, som er blant de største private arbeidsgiverne på Nordvestlandet.

Eierne har påpekt at de ikke har planer om å gjøre store endringer verken i antall ansatte eller drifta av konsernet – som har fem verft i Norge, blant dem Brattvåg, Langsten, Aukra og Søviknes.

Bud i 2016

Det var høsten 2016 Fincantieri bød på alle aksjene i konsernet med fire verft i Møre og Romsdal.

Siden den gang er budet økt og forlenget en rekke ganger. Bare i juli har konsernet sikret seg ti aksjeposter, men de aller fleste er så små at de utgjør ørsmå endringer i prosent.

En firedel av 2012-prisen

Dagens pris på 0,25 dollar verdsetter Vard til rundt 1,7 mrd. kroner – mindre enn en firedel av hva selskapet var verdt i 2012. Da kjøpte Fincantieri drøyt halvparten av aksjene i daværende STX OSV for 3,34 milliarder kroner, noe som verdsatte verftskonsernet til rundt 6,6 milliarder.

Selskapet ble notert på børsen i Singapore i 2010.

Denne saka ble først publisert av Sunnmørsposten.