Endelig kommer det nedbør på Vestlandet

Nyheter

Nedbøren som er meldt tirsdag, vil komme sør for Stad, og det begynner å regne fra tirsdag formiddag og litt gjennom natten.

Det er først og fremst i Rogaland og Hordaland mesteparten av nedbøren vil komme. Mens det i Bergen er meldt relativt beskjeden nedbør med opp til 4,2 millimeter, kommer det opp til 13,8 millimeter nedbør i Stavanger-området, ifølge Yr.

Også i Sogn og Fjordane og deler av Møre og Romsdal vil det komme nedbør gjennom dagen, men i mer beskjedne mengder sammenlignet med Rogaland.

Den varslede nedbøren får foreløpig ikke noen konsekvenser for skogbrannfaren, som på Vestlandet sør for Stad fremdeles regnes som stor.

Ellers i landet ser situasjonen til å være uendret i Sør-Norge, med varmt og stabilt vær, men med store muligheter for bygevær til helgen. I Nord-Norge kommer det et høytrykk sigende, noe som gjør at gradestokken kryper godt opp på 20-tallet i samtlige fylker.