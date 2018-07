Romsdaling dømt for ruspåvirket kjøring

Nyheter

En romsdaling i begynnelsen av 20-åra måtte nylig møte i Romsdal tingrett tiltalt for to tilfeller av ruspåvirket kjøring, samt to tilfeller av bruk og ett tilfelle av besittelse av narkotika.

Det var på seinhøsten i fjor at mannen to ganger ble stoppet av politiet mens han kjørte bil. Han innrømmet begge gangene å ha røyka hasj en eller to dager før kjøringen, men mente han ikke var påvirket under kjøringen. Prøveresultatene viste imidlertid at han hadde en ruspåvirket tilsvarende en promille på rundt 0,5 i begge tilfellene.

Etter at han ble stoppet den andre gangen ransaket også politiet boligen hans. Hjemme hos den unge mannen fant de en mindre mengde hasj og LSD.

Tingretten dømte ham til betinget fengsel i 17 dager med prøvetid på to år. Han må dessuten betale 10.000 kroner i bot og mister retten til å kjøre i to år og seks måneder.