Avduket minnesmerke sju år etter 22.juli-angrepet

Søndag var det sju år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på AUFs sommerleir på Utøya, der til sammen 77 mennesker ble drept.

Minnesmerket ble avduket like før klokken 10 søndag på Johan Nygaardsvolds plass ved Høyblokka og består av en vegg med alle ofrenes navn og alder, i tillegg til et «gulv» av tromlet glass. Glassbitene symboliserer alt det knuste glasset i områdene rundt regjeringskvartalet etter at bomben gikk av. Innfelt i minnesmerket er lindetrærne ved Høyblokka, som sto imot eksplosjonen fra bomben i 2011.

Statsminister Erna Solberg var blant dem som talte under markeringen og Solberg minnet om at det fremdeles er mange som lider sju år senere.

– Sju år høres lenge ut, men mange har en hverdag som fortsatt er preget av 22. juli, sa Solberg, som også trakk fram Erik Poppes Utøya-film som et viktig bidrag til å minnes terrorhendelsene.

Sjuårsmarkering

Etter talene ble navnene på de 77 som mistet livet 22. juli, lest opp, og den timinutter lange opplesningen ga sterkt inntrykk på de fremmøtte.

– En skulle at det etter sju år skulle være lettere å høre navnene, men jeg synes det er like vondt hver gang de 77 navnene blir lest opp, sa Solberg til NTB.

AUF-leder Manu Hussaini, som også talte under markeringen, sa at Norge skylder å stille opp for dem som bærer den tyngste sorgen og oppfordret til å ta vare på hverandre.

– La oss bruke denne dagen til å se hverandre. Se etter alle de som trenger hjelp og omsorg, en ekstra klem, en skulder å gråte på, en hånd å holde i, sa Hussaini.

Nasjonal Støttegruppens leder, Lisbeth Kristine Røyneland, talte også under markeringen, i tillegg til støttegruppemedlem Tor-Inge Kristoffersen. Artisten Thom Hell sto for de musikalske innslagene.

– Vakkert og fint

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener det er viktig med et minnesmerke ved regjeringskvartalet.

– Det er som en grav å gå til og et kollektivt minnemerke for pårørende av dem som mistet livet. Det er også en del av Norges historie, sa Støre til NTB.

Også NATO-sjef Jens Stoltenberg deltok i minnemarkeringen.

– Det er vakkert og fint å få lov til å delta på denne markeringen. Det er jo nå sju år siden, men det er fortsatt fint å minnes de som gikk bort, de som lever med sår og aldri blir ferdig med 22. juli, sa den tidligere Ap-lederen.

NATO-sjefen, som nylig mistet sin far Thorvald Stoltenberg, sa det var fint å få være med på søndagens markering.

– For meg er det bare enda finere å være med på minnemarkeringen fordi vi alle minnes om at livet er forgjengelig og at folk mister sine nærmeste. Her er det imidlertid mange som mistet barn og unge i begynnelsen av livet. Jeg mistet en far som levde et langt liv og ble 87 år, og det en forskjell, sa Stoltenberg.

Truet på livet

De siste dagene har det blitt kjent at flere Utøya-overlevende har blitt truet på livet av nettdebattanter. Statsministeren mener det er helt uakseptabelt og at vi må svare med samhold.

– Vi må bekjempe hatet med kunnskap gjennom å sørge for at unge klarer å avsløre retorikk, hat og konspirasjonsteorier. Vi må også svare med at det er uakseptabelt, stille opp for hverandre og si fra, sa Solberg.

NATO-sjef Stoltenberg mener det er viktig å bruke 22. juli til å mobilisere mot hatet og sier at det stikker dypere enn vi tror.

– Det er veldig farlig å avskrive det med at det bare er noen få skrullete mennesker. Det hatet og truslene vi ser der ute i både bredde og omfang, er viktig å mobilisere mot, sier Stoltenberg.