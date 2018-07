Tesla kalt inn på teppet av Arbeidstilsynet

Nyheter

Arbeidstilsynet har vært på til sammen seks tilsyn hos ulike Tesla-avdelinger i 2017 og 2018. En av omgangene ved årsskiftet førte til at ledelsen i selskapet ble kalt inn til teppet, kommer det fram i dokumenter Dagens Næringsliv har fått innsyn i.

Tesla poengterte til Arbeidstilsynet at selskapet ikke har skiftarbeid for sine ansatte og at alle kontrakter i selskapet innebærer avtalt arbeidstid fra 8.00 til 16.00, noe som viste seg å ikke stemme. Tesla har derfor fått flere pålegg fra tilsynet.

– Tesla er opptatt av å følge gjeldende lover og regler i markedene vi opererer i, og er takknemlige for den konstruktive dialogen med Arbeidstilsynet, sier regionaldirektør i Tesla Norden, På Simonsen.

Tilsynsleder Morten Kjerstad Larsen i Arbeidstilsynet ønsker ikke å kommentere påleggene ytterligere. Selskaper med utenlandske eiere kjenner ikke alltid til kravene i norsk lov, ifølge Larsen, som legger til at tilsynet hjelper til.

Forbrukerrådet opplyste tidligere i juli at de har registrert en markant økning i henvendelser om Tesla-biler. Forbrukerne viser til dårlig kundeservice, sene leveranser og tekniske problemer. Kommunikasjonsrådgiver Nora Egenæs i Tesla Norge lovet da å bedre servicetjenestene til bilgiganten.