To menn i 20 åra ble utsatt for vold i Molde sentrum natt til fredag.

Det var et vaktselskap som meldte fra om hendelsen hvor to menn ble banket opp av en større gruppe. Politiet melder at det har vært en kaotisk situasjon hvor flere har løpt fra stedet. Politiet har vært i kontakt med flere av partene i saka, men ingen er foreløpig pågrepet.

Politiet sier at de har mistanke om hvem de skyldige er og har opprettet sak.