Nyheter

Ny dom mot Sør-Koreas ekspresident

Sør-Koreas avsatte president Park Geun-hye ble i april kjent skyldig i 16 av 18 tiltalepunkter og da dømt til 24 års fengsel for maktmisbruk, utpressing og bestikkelser. Fredag er det ventet ny dom mot henne.

Park og venninnen Choi Soon-sil skal ha mottatt over 23 milliarder won (170 millioner kroner) i bestikkelser.

Kronprinsen fyller 45 år

Kronprins Haakon feirer sin vane tro fødselsdagen privat, og befinner seg for tiden på sommerferie.

Kronprinsfamilien pleier å tilbringe store deler av ferien på hyttene i Norge, og kronprinsesse Mette-Marits bilder på Instagram den siste tiden kan vitne om at det gjelder i år også.

May sanker støtte i Belfast

Storbritannias statsminister Theresa May besøker Nord-Irland for å forsøke å samle støtte til sin plan for brexit.

Besøket foregår mens EU-ministre møtes i Brussel for å diskutere brexit og i kjølvannet av at flere av regjeringens ministre har gått av i protest mot regjeringens brexitstrategi.

Ruud spiller kvartfinale i Sverige

Tennisspilleren Casper Ruud tok seg torsdag videre i ATP-turneringen i Båstad og spiller fredag kvartfinale mot franske Richard Gasquet på Centercourten klokka 11.00.

Den 19 år gamle nordmannen er for øyeblikket ranket som nummer 147 i verden, mens Gasquet er nummer 29.