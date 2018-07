Nyheter

MC-fører kjørte fra politiet og krasjet i en politibil

En MC-fører i Vesterålen kjørte 170 kilometer i timen i 80-sonen da politiet jaktet på ham torsdag kveld. Etterpå kjørte han rett i politibilen og havnet på sykehuset med beinbrudd.

Ifølge politiet er mannen i 40-årene kjent for dem fra før, for overtredelser av ulike slag.

Mann skutt og drept av politiet i Sverige

En mann i 30-årene ble natt til fredag skutt og drept av politiet i Norrköping i Sverige etter en «uspesifisert nødsituasjon». Politiet vil ikke kommentere hva som skjedde eller hvor mange skudd som ble avfyrt.

Ifølge Aftonbladet motsatte mannen seg en legeundersøkelse, noe som gjorde at politiet ble tilkalt. Sammen med en lege dro de til mannens bolig rundt klokken 2 natt til fredag.

Ortega med tordentale om volden i Nicaragua

Nicaraguas president Daniel Ortega skylder på satanister, biskoper og USA for voldsbølgen i landet de siste månedene. Påstandene kom i en tale under markeringen av 39-årsjubileet for revolusjonen torsdag.

Ortega pratet som om regjeringsstyrkene var ferdige med de offentlige angrepene mot presidentens motstandere.

Russisk UD ber om løslatelse av spionsiktet student

Russisk UD la torsdag kveld ut nytt profilbilde på sin Twitter-konto av den spionsiktede studenten Maria Butina (29) med emneknaggen #FreeMariaButina.

Butina ble pågrepet i Washington få timer etter toppmøtet mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin i Helsingfors mandag.

Neymar avviser overgang til Real Madrid

Brasils superstjerne Neymar avviser spekulasjoner rundt framtiden hans og sier han forblir hos franske Paris Saint-Germain.

Neymar ble verdens dyreste fotballspiller da Barcelona solgte ham for 222 millioner euro i fjor og er linket til Real Madrid, særlig etter at den spanske klubben solgte Cristiano Ronaldo til italienske Juventus.