Rekordmange får tilbud ved høgskolen - her er de mest populære studiene

Nyheter

- Vi er veldig fornøyd med å gi så mange tilbud om plass ved våre studier i Molde og Kristiansund. Vi gleder oss til å ta imot alle de nye studentene, sier høgskoledirektør Gerd Marit Langøy i en pressemelding.

Det er sjukepleien som er det desidert mest attraktive studiet ved høgskolen. Totalt var det 2220 studenter som søkte om plass, 293 med studiet som førstevalg. 174 har fått tilbud om plass.

Et nettstudie om IT er det nest største faget, 150 studenter har fått tilbud om plass her. Deretter følget Økonomi og administrasjon og Logistikk og Supply Chain Management, med plass til henholdvis 140 og 110 studenter.

- Veksten kommer både de nye og de nåværende studentene til gode. Vi øker fagstaben og utvikler studieprogrammene våre. En logistikkutdanning kan brukes til svært mye og vi erfarer at studentene våre lett får seg jobb etter studiene. Dette er viktig fordi våre fagfelter griper inn på svært mange av samfunnets områder, sier Svein Bråthen, som er dekan ved Avdeling for logistikk.