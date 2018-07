Nyheter

Dale besøker tørkerammede bønder

Den langvarige tørken har gitt avlingssvikt over store deler av landet. Mange bønder har problemer med å skaffe nok fôr til dyra.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale besøker i dag bøndene Hans Edvard Torp og Jon Hermann Woll-Hansen som samarbeider i Re kommune om å hjelpe hverandre i den vanskelige situasjonen.

Kampen mot skogbranner i Sverige trappes opp

Statsminister Stefan Löfven (S) vil i løpet av dagen ankomme Ljusdal for å delta i innsatsen og den felles dugnaden mot skogbrannene som herjer Sverige.

Torsdagens store utfordring for redningstjenesten blir å prøve å redde Kårböle og Enskogen fra flammene.

Evakuering i Syria fortsetter

Evakueringen av landsbyene Foua og Kefraya i Syria fortsetter. Byene har vært beleiret av opprørere siden 2015. Evakueringen av inntil 6.900 personer er en del av en avtale inngått tirsdag.

I bytte mot å få evakuere sivile og regimevennlige styrker skal de syriske myndighetene sette fri flere hundre fanger.

Guns N'Roses spiller på Valle Hovin

Guns N' Roses kommer til hovedstaden på sin «Not In This Lifetime»-turné og skal spille for utsolgt stadium torsdag.

Bandet som slo gjennom med debutalbumet «Appetite for Destruction» i 1987, droppet Norge i fjor, men i år får fansen se dem live, med tre av originalbesetningen på scene: Axl Rose, Duff McKagan og Slash.