Fengsles i seks måneder for narko og tjuveri

På fire forskjellige datoer høsten 2017 ble Molde-mannen i midten av 30-åra tatt for oppbevaring av narkotika. Det var amfetamin, metamfetamin, hasj og tabletter han ble tatt med.

Da saka mot ham var oppe i Romsdal tingrett i slutten av juni måtte han også stå til rette for å ha gått i Molde sentrum med våpen – en gang med ei øks og to kniver, en annen gang med et sverd og en maskingeværetterligning, en tredje gang med en kniv. På tiltalelista sto også innbrudd på Aker stadion og for tjuveri gjort i Molde, Ålesund og Trondheim. Han skal heller ikke ha rettet seg etter ordre fra politiet ved en anledning, da han holdt en kniv i hånda.

I straffeutmålingen la retten til grunn at mannen tidligere er straffedømt og bøtelagt en rekke ganger. Han har i mange år hatt rusproblemer og forholdene han nå var tiltalt for har tilknytning til rusavhengigheten hans, heter det i dommen.

Totalt ble han knepet med 77 gram amfetamin, noe retten mente innebar stor spredningsfare. Dette var straffeskjerpende.

Etter dette dømte Romsdal tingrett ham til seks måneders fengsel. Mannen fikk fradrag for ti dager i varetekt.