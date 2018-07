Nyheter

Mueller ber om immunitet for Manafort-vitner

Spesialetterforsker Robert Mueller ber om immunitet og anonymitet inntil videre for fem mulige vitner i saken mot Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort.

De fem personene har etter loven rett har å avstå fra å si noe som kan slå tilbake på dem selv. De er ikke siktet og er foreløpig anonyme.

Rask kontroll på husbrann i Ytre Enebakk

To beboere kom seg ut av huset og ingen ble skadd i en husbrann i Ytre Enebakk i Akershus. Vindstille forhold sikret at det aldri var fare for spredning og brannvesenet fikk relativt raskt kontroll.

Brannvesenet varslet politiet om brannen klokken 3.25.

Mobiltilbydere må endre markedsføring

Totalt 14 tilbydere av mobiltjenester må endre måten de markedsfører seg på etter å ha blitt gransket av Forbrukertilsynet. Selskapene frist til 3. september med å legge fram endringer.

Tilsynet ble gjennomført i samarbeid med 22 andre europeiske land tidligere i år og tok for seg markedsføringen på mobilselskapenes hjemmesider.

Over 23.000 samtaler med Kirkens SOS i sommer

Kirkens SOS har i sommer besvart 23.300 henvendelser på telefon, chat og SOS-meldinger. Ensomhet, relasjonsutfordringer og psykiske problemer går igjen.

Generalsekretær Leif Jarle Theis i Kirkens SOS opplyser i en pressemelding at i noen tilfeller er samtalen den eneste menneskelige kontakten innringer har i løpet av ferietiden.

Politiet pågrep mistenkt seriemorder i Texas

Politiet i Texas pågrep en 46 år gammel mann ute på prøve, mistenkt for å stå bak tre drap den siste uka. Ifølge avisa Houston Chronicle er den siktede tidligere dømt for vold og seksualforbrytelser, med et omfattende rulleblad tilbake til 1989.

46-åringen skal ha fjernet fotlenken han var pålagt å ha på seg.