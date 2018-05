Prins Harry og Meghan Markle ga hverandre sitt ja

Nyheter

Begge lo, muligens noe nervøse, etter at de ga hverandre sitt ja da erkebiskopen av Canterbury, Justin Welb, spurte paret om de ville ha hverandre.

Erkebiskopen spurte også forsamlingen om noen hadde motsetninger til at paret giftet seg, noe ingen, ikke overraskende, hadde.

Paret avga så bryllupsløfter og utvekslet ringer. Erkebiskopen erklærte så paret for gift, og enkelte spontane jubelrop brøt ut i kapellet.

Prins Harry bryter med tradisjonen når han velger å bære giftering, da dette ikke er vanlig blant mannlige medlemmer av kongefamilien. Ifølge Kensington Palace er Markles ring av walisisk gull, og denne er gitt i gave av dronning Elizabeth. Prins Harrys ring er i platina, og har en overflate med struktur. Ringene er laget av gullsmedene i Cleave and Company.

Markles kjole, som det var knyttet store forventninger til på forhånd, er laget av designeren Clare Waight Keller, som er kunstnerisk leder for motemerket Givenchy. Kjolen har lange ermer og et slep. Markle bærer også en tiara og et langt slør som ble holdt oppe av to brudesvenner på vei inn til kapellet.

Til sammen har Markle ti brudepiker og -svenner, alle barn. Prins William og hertuginne Kates eldste barn prins George og prinsesse Charlotte er blant disse.

Svært mange kjendiser er gjester i seremonien, i tillegg til en rekke medlemmer av den britiske kongefamilien. Oprah Winfrey, Serena Williams, Sir Elton John, George Clooney og David Beckham er noen av de kjente navnene som deltar i bryllupet i Windsor.