Lange ermer og tett hals

Markles kjole har lange ermer og en tett hals. Et langt slep henger bak på kjolen, og et enda lengre slør ble holdt oppe av to av brudesvennene da Markle skred opp kirkegulvet.

Kjolen er designet av Clare Waight Keller, som er kunstnerisk leder for motemerket Givenchy.

Markle bærer også en tiara. Det var på forhånd spekulert på om Markle ville bære Spencer-tiaraen, i likhet med prinsesse Diana da hun giftet seg med prins Charles. Men det kan virke som om Markle i stedet har valgt å bære en av dronning Elizabeths tiaraer.

På forhånd har bookmakerne spådd at designerne i Ralph & Russo ville stå bak. Andre aktuelle designere er Alexander McQueen, Erdem, Steve Parvin og Roland Mouret, i tillegg til Stella McCartney og Burberry.