Hvor kan man sykle eller gå tryggere på veiene rundt Molde?

Som aktivt medlem i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Bolsøy helselag, ser jeg at det stadig blir økt fokus på trim og bevegelse for den enkelte i et folkehelseperspektiv.

Sykling er en aktivitet som passer for de fleste og er mindre belastende på ledd enn mange andre idretter og fysisk aktivitet.

Jeg ser at det er et viktig og forsømt område å lage sykkelstier som er trygge langs våre veier. Det er mange som sykler i 80-sonen over Skaret, og opp Stokkvelten er det med livet som innsats enkelte ganger, slik noen bilister kjører i dag.

Fylkeskommunen, kommunen og Friluftsrådet for Nordmøre og Romsdal er noen av de som engasjerer seg og er opptatt av at folk skal holde seg i form, ved å bruke trimrutene og Stikk UT turene som er blitt veldig populære blant alle grupper i dag.

Det er sikkert flere hundre som sykler til og over Skaret hver dag. Kveldstid og helger spesielt.

Mitt forslag er at det blir etablert en sykkelsti/gangvei som ei rundløype fra Molde via Skaret til Malmekleiva, Aureosen, Julsundet og tilbake til Molde. En flott rundtur med passe stigning og flott utsikt. En får oppleve både fjell, fjord og dalfører og utsikt mot havet som er fantastisk.

Aukra og Gass-Ror har sponset resten av sykkelruten mellom Molde og Aukra, og arbeidet pågår. Det var allerede gang- og sykkelvei på en del av strekningen Molde-Aukra. Haukebøen ble en god løsning både for bilister og myke trafikanter Det er også gang og sykkelvei til Eikrem som kan forlenges opp til Skaret og videre. Dette er en løype som de fleste greier.

El-sykler er jo også blitt populært og gir støtte og inspirasjon til de fleste.

Noen turistskip som legger ved kai til Molde, har el-sykler om bord, og vi har hatt besøk av mange fra denne gruppen opp til Skaret og en herlig softis. Noen har også syklet rundt Aureosen og tilbake til byen mens båten har ligget til kai i Molde. En fin måte å oppleve naturen på.

Mange sykler på veg til jobb, og med trygge sykkelveier er dette en aktivitet som påvirker både egen helse og miljøet, med mindre bilkjøring.

«Folkehelse er alt» Det er m.a. omgivelsene rundt deg, luften du puster og veien du går og sykler på. Aktivitet er viktig både for kropp og sjel.

Kanskje er det noen som kan involvere seg i dette, gjerne Gass-Ror, banker eller andre som har midler som deles ut til idrett, trim og folkehelseprosjekt.

Jeg utfordrer ordførerne i de tre kommunene til å samarbeide og se på dette folkehelseforslaget i fellesskap. Det er grunn til å berømme Aukra og Gas-Ror sitt engasjement i gang- og sykkelvegsaken.

Kanskje gruppen som arbeider for å få en bedre sykkelby i Molde, mer tilrettelagt for syklister, kan involvere seg i et sykkelprosjekt som heter Molde/Fræna/Aukra?

Mitt engasjement blir styrket av at jeg daglig ser sykelister som passerer hytta vår på Skaret, mens jeg kjenner godt til kjørekulturen i området.

Lillyanne Blindheim-Rødal,Molde

