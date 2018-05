Nyheter

Sadr bekreftet som valgvinner i Irak

Den militante sjialederen Moqtada al-Sadr ble bekreftet som vinneren av valget i Irak. Alliansen hans får flest seter i nasjonalforsamlingen foran alliansen av tidligere krigere i den sjiamuslimske militsen Hashed al-Shaabi, som ledes av Hadi al-Amiri.

Forhåndsfavoritt og nåværende statsminister Haider al-Abadi fikk tredje flest plasser.

Politikere lovte tiltak etter skoleskyting i Texas

Skoleskyting i Santa Fe i Texas fredag har fått politikere til å love sikkerhetstiltak, men ingen nevner våpenrestriksjoner som et av dem. Texas-guvernør Greg Abbott, en forkjemper for våpenrettigheter, sa på en pressekonferanse at han vil invitere til diskusjoner om våpen og skolesikkerhet neste uke.

Internasjonal beskyttelse av palestinere

Islamske ledere ba om en internasjonal styrke som kan beskytte palestinere etter drapene på Gazastripen.

Det var Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan som samlet den islamske verdens ledere til det andre islamske toppmøtet i Tyrkia på et halvt år. Situasjonen i Midtøsten og Israel var øverst på dagsordenen.

Mann alvorlig skadd i ulykke med firehjuling

Haukeland universitetssjukehus opplyste at en 71 år gammel er alvorlig skadd etter en trafikkulykke med en firehjuling i Fitjar kommune i Hordaland fredag ettermiddag.

Ulykken skjedde på en privat vei, like nord for kommunegrensen til Stord.

AUF-lederen vil avskaffe lekser

AUF-leder Mani Hussaini vil ikke ha hjemmelekser i skolen. Han mener det er en utdatert undervisningsform som er med på å gjenskape sosiale skiller mellom folk, og ber moderpartiet vurdere å avskaffe ordningen.

Utdanningsforbudets leder, Steffen Handal, sier til Dagbladet at de verken er for eller imot lekser, men at forslaget fra Hussaini kan være verdt å prøve.