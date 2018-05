«Skammelig skygge» løftes i Windsor

Nyheter

– Oppladningen er blitt «kapret» av oppstyret rundt Meghan Markles familie: Hvem som ville komme og ikke, hvem som uttalte seg kritisk. Bakgrunnsstøyen har kastet en skammelig skygge over arrangementet, sier Tim Ewart, ITVs mangeårige hoffreporter og kongehusekspert, til NTB.

Ewart tror imidlertid at rabalderet vil gå radig i glemmeboka. Og ifølge ham føyer den californiske skuespilleren Markle seg perfekt inn i dronning Elizabeths framtidshåp for det britiske monarkiet.

– Ikke bare er Meghan en fraskilt amerikaner som har gjort karriere på egne bein. Hun er av blandet etnisitet, hvilket «krysser av alle bokser» hva gjelder modernisering.

Sikkerhetsoppbudet i feststemte Windsor er til å ta og føle på lørdag formiddag.

– Vi venter et innrykk på over 100.000 mennesker, sier en talsperson for Thames Valley-politiet, som ikke tar lett på oppgaven.

Den vanligvis søvnige rikmannsbyen vest for London ligger badet i sol, «Union Jack»-farger, uniformsblått og gult fra vaktenes vester.

– Prins Harry var i aktiv tjeneste i Afghanistan, hvor han avfyrte våpen. Det gjør sikkerhetstiltakene ekstra vesentlige, sier ITV-Ewart til NTB.