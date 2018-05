Tok fyr i bilmotoren på vei gjennom Batnfjorden – slukket brannen selv

Nyheter

Ved 21.45-tiden fredag kveld melder politiet om brann i en bil i Gjemnes. En sjåfør kjørte lands europavegen da det begynte å brenne i motoren på bilen hans. Mannen fikk kjørt inn til sida av vegen og slukket brannen selv med et pulverapparat. Men siden det fremdeles ryker en del fra bilen og den står ved vegen, rykket nødetatene ut for å bistå. Bilen skal ikke stå i nærheten av bebyggelse, og det skal ikke være fare for spredning. Mannen var alene i bilen, og kom uskadd fra hendelsen.

Bilberging er bestilt.