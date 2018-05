MC-ravnene har svingt seg rundt i Molde for første gang

Nyheter

MOLDE: – Dette er noe vi har jobbet lenge med, og nå er vi så nære en formell avtale at vi drar ut sammen første gang her, sier Sidsel Rykhus, varaordfører i Molde og ivrig Natteravn.

Hun forteller at det mange steder rundt om i landet har vært etablert grupper med MC-ravner, og det har vært vellykket.

– At vi får noen MC-ravner, gjør at vi når ut bredere enn de tradisjonelle natteravnene som går i Storgata med utgangspunkt i Frivillighetssentralen. Dette gjør at vi kan få natteravner ut til arrangementer utenfor byen også, sier Rykhus.

Natt til 17.mai var ravnene i Mordalsvågen, hvor russen samles til fest.

– Først og fremst skal natteravnene og MC-ravnene være til stede og få kontakt med ungdommene. At de er til stede gir trygghet, og ungdommene får noen å prate med dersom de ønsker det, sier Rykhus.

MC-ravnene hadde en egen briefing med politiet i tidligere på kvelden, før de kjørte ut til Mordalsvågen.

– MC-ravnene har hatt et proft opplegg rundt om i landet. Som varaordfører og medlem i politirådet er jeg veldig opptatt av at vi får et godt samarbeid og sikrer trygge rammer for ungdommene våre, sier Rykhus.