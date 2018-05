Hektisk for politiet natt til 17. mai

Nyheter

Natt til 17. mai er en dag mange forbinder med festligheter. Mange tar turen ut på byen. Dette fører ofte til at det blir ei hektisk vakt for politiet. Det gjelder også årets natt til 17. mai. Selv om politiet har vært svært aktiv på Twitter i løpet av natta, rekker de ikke å twitre om alt som skjer, og det gir derfor ikke det totale bildet av alle hendelsene i området vårt.

– Natt til 17. mai har som vanlig vært ei veldig hektisk natt for politiet. Det har vært veldig mange oppdrag, og vi rekker ikke å twitre om alle, forteller operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt.

De fleste hendelsene har omhandlet ordensforstyrrelser og støy. Det har ikke vært noen hendelser som har ført til store skader eller arrest, opplyser han.

Molde: 21.19. Stans av kjøretøy. Fører i slutten av tenårene mistenkes for kjøring i ruspåvirket tilstand. Fremstilt for lege. Anmelde også for kjøring uten gyldig førerkort og besittelse av mindre mengde narkotika.

Molde: 23.37. Meldt om ansamling av folk og støy fra en barnehage. Bedt om å forlate stedet. Etterkom pålegget.

Fræna: 00.19. Meldt om promillekjøring med traktor. Føreren, en gutt i slutten av tenåra, anmeldes og førerkortet beslaglegges.

Molde: 00.31. Meldt om russ som kaster brus på forbipasserende biler. Borte fra stedet da politiet ankom.

Molde: 02.21. To gutter i tenåra bortvist fra sentrum på grunn av slossing.

Loggen fra resten av fylket:

Ålesund: 19.29. Mann i 50-åra anmeldes etter å ha slått og truet en annen mann i 20-åra. Partene uenig om oppførselen i trafikken.

Kristiansund: 20.34. Kvinne i 50-åra anmeldes og førerkort beslaglegges på grunn av atferd i trafikken.

Kristiansund: 22.10. Meldt om russ som oppholdt seg i vegbanen i sentrum. Russen formant til å holde seg borte fra trafikken.

Kristiansund: 22.10. Beruset gutt i tenårene kjørt hjem av politiet.

Ørsta: 22.12. Kjøretøy med sota ruer stanset i sentrum. Sotinga fjernet og fører i lagt et forenkla forelegg.

Kristiansund: 22.50. Meldt om feststøy på Dale. Rolig da politiet ankom.

Ålesund: 23.20. Meldt om slossing i Voldsdalsberga. Mye folk på stedet. Gutt i tenåra hentet av mor. Gutt i begynnelsen av 20-åra bortvist fra stedet. Ingen anmeldelser.

Ålesund: 23.35. Meldt om høy musikk og feststøy fra en adresse på Hessa. Eier bedt om å dempe musikken.

Kristiansund: 23.40. Meldt om fyrverkeri ved Vanndamman. Russefeiring på stedet. Russen formant.

Sunndal: 01.09. Gutt i begynnelsen av 20-åra anmeldes for urinering på offentlig sted. Erkjenner ikke forholdet.

Ålesund: 01.25. Meldt om en uønsket gjest i en privat bolig. Mann i 40-årene kjørt hjem.

Kristiansund: 01.14. Mann i begynnelsen av 20-årene klatret på parkert bil. Mulig anmeldelse.

Surnadal. 01.34. Gutt i tenåra kjørt hjem fra Sagatun. Overstadig beruset.

Spjelkavik: 01.43. Meldt om høg musikk fra Spjelkavik videregående skole. Rolig da politiet ankom.

Ålesund: 01.54. Overstadig beruset mann i 40-årene kjørt hjem.

Ålesund. 01.59. Voldsdalsberga. Overstadig beruset jente i tenåra. Tatt hånd om av ambulanse.

Kristiansund: 02.18. To gutter i tenåra bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrese.

Tingvoll: 02.29. Meldt om skadeverk på kjøretøy. Forholdet vil bli anmeldt.

Kristiansund: 02.49. Fire personer involvert i slossing. Alle fire bortvist fra sentrum. Forholdet anmeldes.

Ulsteinvik: 03.05. En mann i 20-åra i besittelse av mindre mengde narkotika. Anmeldes for bruk og besittelse.

Kristiansund: 03.07. Beruset gutt i tenåra bortvist fra sentrum på grunn av ordensforstyrrelse.

Kristiansund: 03.13. Meldt om feststøy fra privatbolig. Politiet avsluttet festen.

Sykkylven: 03.49. Gutt i tenåra anmeldes for urinering på offentlig sted.

Ålesund: 04.05. Meldt om overstadig beruset person ved Tueneset. Mann i begynnelsen av 20-åra fremstilt for legevakten. Dimittert. I stand til å ta vare på seg selv.

Ålesund: 04.14. Mann i begynnelsen av 20-åra anmeldes for besittelse av mindre mengde narkotika.

Kristiansund. 04.27. Meldt om utagerende mann på legevakta. Mann i begynnelsen av 20-åra innsettes i drukkenskapsarrest. Anmeldes for ordensforstyrrelse.

Sulesund: 05.59. Gikk en person fra en drosje og videre om bord i ferja uten å gjøre opp for seg til drosjesjåføren. Vil bli anmeldt.

Kristiansund. 06.22. Meldt om brann i et telt ved Vanndamman. Et bål på stedet ble slukket av brannvesenet.