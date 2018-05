Equinor gir Aker Solutions ny milliardkontrakt på Trollfeltet

Nyheter

Kontrakten ble tildelt onsdag, samme dag som konsernsjef Eldar Sætre skal markere navneskiftet på Troll-plattformen, skriver E24 og VG.

Kontrakten dreier seg om levering av en ny prosessmodul til Troll fase 3-prosjektet – Troll Future – som er en videreutvikling av det enorme feltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Modulen skal bistå selskapet med å hente ut ytterligere 2,2 milliarder fat oljeekvivalenter med olje og gass, og lønnsomheten slår inn ved en oljepris på under 10 dollar per fat.

Selve prosessmodulen skal bygges på Aker Solutions verft i Egersund, mens ingeniør- og prosjekteringsarbeidet skal skje i Bergen. Prosjektet vil gi rundt 900 årsverk over en treårsperiode. Installasjonen skal skje i 2020 og produksjonsstart for Troll Future-prosjektet er året etter.

I september i fjor ble Aker Solutions tildelt en kontrakt for forprosjekteringen av prosjektet, og selskapet benytter seg nå av en opsjon i denne kontrakten som sørger for at selskapet også skal stå for innkjøp, bygging, leveranse og installasjon av modulen. I januar i år fikk Aker Solutions en milliardkontrakt for levering av undervannsproduksjonssystemet og undervannstjenester til det samme prosjektet.