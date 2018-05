Nyheter

Onsdag morgen meldte politiet om et branntilløp i en enebolig i Eide sentrum. Årsaken til brannen skal ha vært et elektrisk teppe som tok fyr.

Samtlige beboere kom seg raskt ut av huset.

Ifølge operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt er brannen slukket, og alt er avklart på stedet.

To personer ble undersøkt av ambulansepersonell, men det ble vurdert at det ikke var behov for ytterligere tilsyn.