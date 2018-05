Stor spenning knyttet til regjeringens budsjettrevisjon

Nyheter

De siste årene har de borgerlige partiene forhandlet seg fram til flere avgifter som har provosert deres politiske motstandere. Blant dem er poseavgift, flypassasjeravgift, det såkalte dødsgebyret og sukkeravgift.

Sistnevnte spesielt har satt sinnene i kok, og så sent som fredag la NHO fram nye tall som organisasjonen mener viser skadevirkningene av sukkeravgiften. Likevel er det ingenting som tyder på at regjeringen tirsdag vil kunngjøre at de trekker den tilbake.

En annen omstridt avgift er det såkalte dødsgebyret på 1.130 kroner, som Høyre og Frp fikk gjennom i budsjettforhandlingene med KrF og Venstre før jul. KrF har i ettertid snudd og håper regjeringen lar være å innføre det.

Må forhandle med KrF

Trepartiregjeringen, som nå inkluderer Venstre, må forhandle med KrF for å flertall for sitt budsjett.

Det er Venstres første budsjett i regjering, men partiets finanspolitiske talsmann Abid Raja lover ingen store markeringer. Han mener det er viktig å holde igjen og har tidligere opplyst at det kun blir små korreksjoner. Han gleder seg imidlertid over det regjeringen allerede har offentliggjort, som 130 millioner kroner ekstra til å bekjempe plastforsøpling i havet.

Flere poster offentliggjort

Andre opplysninger som så langt er kjent, er blant annet at regjeringen vil bruke 280 millioner kroner på CO2-fangstprosjektet og går videre med minst ett anlegg, men investeringsbeslutningen utsettes nok en gang.

De vil også gi 148 millioner kroner ekstra til boligbygging og infrastruktur på Svalbard, og rammen og tilskudd til studentboliger økes med totalt 93,5 millioner kroner.

Tirsdag skal regjeringen også legge fram forslag til neste års kommunebudsjett.