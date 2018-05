Nybilsalget tar seg opp

Nyheter

På landsbasis økte nybilsalget med 24 prosent i april, viser tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). I Romsdal var pluss 29,8 prosent, mens hittil i 2018 ligger man 3,1 prosent bak tilsvarende tall for i fjor.

Velger fortsatt diesel

Hver fjerde nyregistrerte bil i Norge i april var en elbil. I Romsdal hadde bare hver sjette nybil i april elmotor. Og mens dieselbilsalget opplever kraftig svikt på landsbasis, holder det seg bra i vårt distrikt. Her hadde nesten hver tredje nyregistrerte bil i april dieselmotor. Skoda og BMW er det to merkene som selger flest dieselbiler i Romsdal. Hybridbiler med plugin blir det også stadig flere av. Her er det Volvo og Mercedes som var bestselgerne i Romsdal i april, viser tall fra OFV.

På hybridbiler uten ladning fra nettet er Toyota fullstendig dominerende. Det var også de som introduserte hybridbiler i Norge. Elbilsegmentet er dominert av Nissan, mens Kia er på full fart oppover.

Leasing er populært

Over halvparten av nybilkjøperne finansierer nå nybilen med leasing. Størrelsen på innskuddet og antall kilometer i året avgjør hvor mye man må betale i leie per måned. Vi ser at stadig flere finansierer relativt kostbare biler gjennom leasing. Usikkerheten rundt rammevilkårene for dieselbiler får også flere til å velge leasing.

Utslippene av CO₂ går stadig ned, og er nå på 79 g/km i gjennomsnitt. Den økende andelen elbiler er hovedårsaken, men også vanlige bensinbiler er nå kommet under 100 g/km.

Biler med firehjulstrekk er fortsatt populært, og utgjør nå over 40 prosent på landsbasis.

Sesong for MC

Med våren kommer det også fart i salget av kjøretøy på to hjul. Mopedsalget øker lett, mens antallet lette motorsykler øker kraftig. Også antallet nyregistrerte tunge motorsykler øker, men ikke like mye som lette.

Færre varebiler

Varebilsalget i Norge økte i april, men i Romsdal gikk det tilbake med 10,5 prosent. Her var Mercedes best i april, mens Volkswagen er bestselger hittil i år. Så å si alle nyregistrerte varebiler har dieselmotor.