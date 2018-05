Ny orførerkandidat for Aukra Ap

Nyheter

Aukra: Det vedtok Aukra Arbeiderparti enstemmig 14.mai.

Audhild Mork er fra Hareid, og har bodd i Aukra i 16 år.

Leder og eget firma

Mork har jobba som leder siden hun var 26 år. De siste 16 åra har hun hatt eget firma, Aura Consulting, som tilbyr bedriftskulturbygging i endringsprosesser og LØFT (løsningsfokusert tilnærming), skriver Aukra Ap i ei pressemelding.

Audhild Mork er inne i sin tredje kommunestyreperiode, og andre formannskapsperiode.

Hun er Aukra Aps representant i fylkesstyret – og er vara til Fylkestinget. Aukra Arbeiderparti ynskjer gjenval for henne på Fylkestinget.

Stor tillit

I pressemeldinga vises det til at hun har lang fartstid med kunnskap om Kommune-Norge, både fra administrativ og politisk ståsted, og er en iderik, framtidsretta og engasjert kandidat.

– Selv er hun mest opptatt av flokken sin – og samle oss som lag; for å møte folket der de er. Til det beste for Aukra. Så derfor, selv om det blir tungt for oss at Bernhard slutter som ordførar, har vi en ny kandidat vi har stor tillitt til, uttaler Kevin Solem, leder i Aukra Arbeiderparti.