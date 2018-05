Meteorologene venter på 30-tallet

Nyheter

– Fint og varmt vær mange steder, men i sør blir det lokal tåke først på dagen og utrygt for ettermiddagsbyger. Dagens spørsmål blir uansett: Får vi 30 grader noen steder? Vi følger nøye med på temperaturmålingene, tvitret Meteorologisk institutt mandag formiddag.

I Romsdal ser det ut til å bli varmest i indre strøk. Yr meler for eksempel 24 grader på Åndalsnes og 25 grader i Eidsvåg tirsdag ettermiddag.

Tidligste dato for tropevarme hittil var ifølge Yr 14. mai 2000 på Kongsberg.

På Blindern i Oslo passerte gradestokken ved 16-tiden 25 grader, noe som kalles høysommerdag. Og årets første høysommerdag kommer langt tidligere enn gjennomsnittet.

– Gjennomsnittlig dato for "høysommerdag" her er 9. juni. Tidligst har det skjedd 27. april (1993) og senest 4. august i 1951, skriver Meteorologisk institutt på Twitter.

Forrige gang det var like varmt på Blindern, var 23. juli i fjor, opplyser de videre.

Et nytt ble publisert mandag formiddag med varsel om 25–30 grader i Oslo mandag og tirsdag. Langs hele kysten rundt Sørlandet, Vestlandet og Trøndelag meldes det 27–28 grader.

Tropevarme – temperaturer over 30 grader – er også varslet mange andre steder i Skandinavia og i Baltikum.

Som følge av den globale oppvarmingen settes det varmerekorder langt oftere enn før mange steder i verden. I Norge har gjennomsnittstemperaturen steget med en halv grad de siste 15 årene, ifølge Meteorologisk institutt.

Varsler bunadsvær 17. mai

Etter nesten ekstremvarme de siste dagene, varsler meteorologene at temperaturen «vil falle som en stein» natt til 17. mai.

Over Oslo og den sentrale Østlandet blir det kaldt 17. mai. I tillegg blir det vått. Sammen med Øst-Finnmark varsler fagfolkene på Meteorologisk institutt at det skal regne på nasjonaldagen, spesielt tidlig på dagen, midt i barnetogtiden. Utover dette ser det ut til å bli en fin 17. mai for de bunadskledde over resten av landet.

Skyfritt og sol

– I resten av landet ser det ut til å bli flott bunadsvær, sier meteorolog Geir Ottar Fagerlid ved Vervarslinga for Vestlandet.

I Molde og resten av Romsdal vil temperaturen ligge rundt 10-12 varmegrader, men det er håp om glimt av sol.

Fra et stykke vest for Kristiansand og helt opp nord forbi Tromsø ser det ut til å bli skyfritt og gode muligheter for sol. Temperaturen ventes å ligge mellom 10 og 15 grader i sør, ti-tolv på Vestlandet og i Midt-Norge og sju til ti grader i Nord-Norge.

– Vi får være glad på de bunadskleddes vegne. Det er ganske krevende å gå i bunad når termometeret kryper over 20 grader, sier meteorologen.

Kraftig vind

Det skal blåse kraftig flere steder, særlig sør for Bergen og ned mot Sørlandet hvor det kan komme opp i kuling fra nordvest, noe som senker kvikksølvet i gradestokken.

Østlandet har hatt uvanlig varme og solfylte dager den siste tiden. Dette vil brått få en ende 17. mai. Men bare midlertidig, lover værvarslingen.

– Nasjonaldagen vil jo utvilsomt føles som en nedtur etter tre dager med så pent vær. 16. maiventer vi 26–27 grader i Oslo, og så faller temperaturen som en stein natt til 17. mai, før det blir fint igjen 18. mai, sier Fagerlid.

(©NTB)