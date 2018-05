Rybak: – Det er lov å være skuffet

Nyheter

Netta fra Israel med sangen «Toy» vant årets Eurovision Song Contest i Portugal med 529 poeng.

– Det var en kjempefin låt som vant, sier Alexander Rybak.

Han fikk selv 144 poeng.

– Når man er med i en konkurranse, så går man jo for seier. Det ble ikke seier. Så det er lov å være skuffet. Det viktigste for meg er at jeg gjorde den beste opptredenen i hele denne uken, den kom helt på slutten, sier Rybak som søndag fyller 32 år.

Allerede samme dag som Eurovision er over, er han klar for å snakke om å bli med en rekke ganger til.

– Jeg ser for meg at jeg blir med sju-åtte ganger til i Grand Prix. Jeg bare elsker hele Grand Prix-spenningen. Så vet jeg ikke om jeg kommer videre nesten gang, men jeg liker denne konkurransefølelsen, sier Rybak.

En trøst kom rett etter finalesendingen i form av kunngjøringen av resultatene fra semifinalene, som har vært holdt hemmelig fram til nå. Norge var best i sin semifinale, med 266 poeng. Sverige tok andreplassen, med 254 poeng.

Storfavoritten ble nummer to

Det var Kypros som lenge var ventet å vinne, ifølge oddsoversikten til Eurovisionworld. Eleni Foureira med «Fuego» ble imidlertid nummer to med 436 poeng.

I finalen ble Østerrike nummer tre, etterfulgt av Tyskland, Italia, Tsjekkia, Sverige, Estland, Danmark, Moldova, Albania, Litauen, Frankrike, Bulgaria og til slutt Norge.

– Jeg hadde aldri trodd dette. Jeg trodde jeg var altfor avantgarde, sa en overrasket Netta etter seieren.

Hun takket publikum for å velge det som er litt annerledes og for å akseptere at folk er forskjellige. Under pressekonferansen understreket hun at det har vært viktig for henne å være seg selv.

– Jeg er nødt til å være meg selv for å elske meg selv, sa hun.

Best i sin semifinale

Etter at alle landenes jurystemmer var avgitt, var det Østerrike som ledet finalen med 271 poeng, etterfulgt av Sverige med 253 og Israel med 212.

Norges jury ga sine tolv poeng til Tyskland, mens Sverige fikk ti. Poengsummene ble presentert av fjorårets norske deltakere, Aleksander Walmann og Joakim With Steen, kjent under artistnavnet Jowst.

Poengene ble, i stigende rekkefølge, tildelt Irland, Spania, Litauen, Nederland, Kypros, Australia, Frankrike, Østerrike, Sverige og Tyskland.

Norge fikk totalt 84 poeng fra juryene. Italia var det eneste landet som ga Norge tolv poeng. Vi fikk blant annet åtte poeng av Hviterussland, noe som kanskje ikke var så overraskende siden Rybak er født i Minsk, som nå er hovedstad i landet.

Norge fikk dessuten fem poeng av Kroatia og Storbritannia, og to av Sverige. Vi fikk ingen poeng av Danmark og Finland – og heller ikke av Russland, der Rybak har turnert.

Scenestorming

Det var tilløp til dramatikk under showet da en mann stormet scenen under Storbritannias framføring – talende nok av låten «Storm». Mannen tok mikrofonen fra sangeren SuRie, som var artist nummer ni på scenen.

Den britiske sangeren og landets delegasjonen ble tilbudt å få framføre sangen på ny, men ifølge EBU var de veldig fornøyd med gjennomføringen og så ingen grunn til å gå på scenen igjen.

Det er ikke første gang Eurovision-showet forstyrres på denne måten. Under finalen i Telenor Arena i 2010 klarte mannen som kaller seg Jimmy Jump, å komme seg forbi vaktene, før han ble tatt hånd om.

Fjorårets vinner sang

Årets konkurranse ble arrangert i Lisboa, etter at portugisiske Salvador Sobral sang landet til topps med låten «Amar pelos dois» i fjorårets finale. Han opptrådte under showet lørdag, til tross for å ha gjennomgått en hjertetransplantasjon i desember.

I år deltok 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011.

Rybak lå en stund på andreplass hos spillselskapene, men like før finalen hadde han falt til en tiendeplass. Etter at alle landene hadde vært i ilden, lå han på en ellevteplass, ifølge den samlede oversikten til Eurovisionworld.

Dette er fjerde gang Israel vinner Eurovision.