Råkjørte for å rekke ferja – dømt til fengsel

Nyheter

En utenlandsk mann bosatt i Romsdal, måtte møte i retten i slutten av april, tiltalt for brudd på vegtrafikkloven.

Det var en ettermiddag tidligere i april måned at han og to passasjerer var på veg over Ørskogfjellet og mot fergekaia på Furneset. De hadde litt dårlig tid på å rekke ferga, og da de havnet bak et vogntog med ekstra henger i Skorgedalen, bestemte han seg for å kjøre forbi.

Rett etter forbikjøringen ble ha stoppet av politiet. De hadde nemlig laserkontroll på stedet og hadde målt farta hans til 138 kilometer i timen. Fartsgrensa her er 80.

Rettspraksis i Norge er at dersom du kjører 136 kilometer i timen eller fortere i 80-sone, må du i fengsel. Romsdal tingrett dømte dermed mannen til fengsel i 14 dager. I tillegg mister han førerretten i ti måneder.

Det var sorenskriver Svein Eikrem som ledet retten.