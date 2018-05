Båtfører hoppet i sjøen for å unngå politiet

Nyheter

– Vi fikk melding klokken 22.30 om at det var blitt observert en båt i Stjørdal med 13 personer som virket beruset. Da båtføreren skjønte at politiet var varslet og ville kontrollere båten, hoppet båtføreren over bord for å unndra seg kontroll, sier operasjonsleder Frank Brevik i Trøndelag politidistrikt til NTB.

Ambulanse ble sendt til stedet og fikk hentet opp mannen.

– Da politiet kom, satte han seg kraftig til motverge og slo og sparket. Han blir dermed anmeldt for vold mot tjenestemann og for å ha ført båt i beruset tilstand.

Brevik sier at det har vært mye spetakkel i Trøndelag i natt og viser til en temperatur på 20 varmegrader.

– Det er så fint vær at det har ført til en hektisk natt med mye fyll og fanteri, sier han.