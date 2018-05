Vannføringen synkende i Glomma – økende i Mjøsa

Nyheter

Flomfaren ble hevet til rødt nivå i Glomma ned til Elverum i Hedmark natt til lørdag. Vannføringen har siden sunket i området, men det er ventet at flommen med tiden vil gå helt ned til starten av Vorma i Akershus.

– Vannføringen ved Elverum synker så marginalt at det knapt er merkbart. Det vil nok ta tid før den snudde vannføringen der gjør seg gjeldende i Norsfoss, Skarnes og lenger sørover mot Akershus, sier hydrolog ved flomvarslingen i NVE, Inger Karin Engen til NTB lørdag.

Vannføringen ved Gudbrandsdalslågen, Mjøsa og Nybergsund i Trysil har imidlertid økt. I Trysil er det stor usikkerhet knyttet til hvor mye snø som er igjen, men det ventes flomtopp under 2014-nivået.

I Mjøsa regner NVE med en flomtopp så sent som i 18. mai. Bare fra fredag morgen til lørdag morgen økte vannstanden i Mjøsa med en halv meter.

Regulerer Glomma og Mjøsa

Mjøsa og Glomma skal reguleres etter tur for å unngå at Sarpsborg og Fredrikstad blir rammet av storflom.

– Alt vannet skal gjennom Øyeren, så først tapper vi ekstra i Øyeren for å få ut vannet. Så håper vi på å få ut mye av Glomma-vannet gjennom Øyeren, mens vi holder igjen i Mjøsa. Og så slipper vi opp ifra Mjøsa til slutt, sier NVE-direktør Per Sanderud til NRK.

Fredag kveld meldte Sel kommune at vannstanden i Gudbrandsdalslågen hadde nådd toppen og gått litt ned. Samtidig fortsatte Ottaelven å stige noe.

Lørdag morgen opplyser varaordfører Lene Jevnheim i Sel at vannet i Otta har trukket seg noe tilbake og at dette merkes i sentrum, skriver Gudbrandsdølen.

Stengte veier

Vannet stenger flere veier. E6 ved Fåvang er lørdag stengt for personbiler. Personbiltrafikken vil bli omdirigert via mindre fylkesveier som ikke er egnet for tungtransport.

I tillegg er riksvei 2 ved Kongsvinger stengt på strekningen Nordhov-Roderud. Fra før av er riksvei 3 i Østerdalen og E16 mellom Kongsvinger og Digeren stengt. Ved riksvei 3 er imidlertid vannet snart borte fra veibanen.

– Så sant den positive utviklingen fortsetter videre utover dagen, tyder mye på at vi kan gjenåpne riksvei 3 for all trafikk i løpet av ettermiddagen eller kvelden. Det betinger imidlertid at veien ikke har fått skader som må repareres. Dette må sjekkes av våre fagfolk sammen med entreprenøren når alt vann er borte fra veibanen, sier avdelingsdirektør i veiavdeling Hedmark, Aud M. Riseng.

Til sammen sju fylkesveier var lørdag stengt i Hedmark, mens fire fylkesveier var stengt i Oppland.

Flere strømbrudd

I Elverum var rundt 107 husholdninger strømløse lørdag etter at en høyspentmast falt ned på grunn av flommen i Glomma, skriver Østlendingen.

Også i Våler var kunder uten strøm som følge av en høyspentfeil lørdag morgen. Antallet berørte var oppe i 383 klokken ved 5-tiden, men de fleste har nå fått tilbake strømmen.

Samtidig ble elleve eldre beboere på Hov bofellesskap i Hedmark evakuert på grunn av flommen i området. Flomvannet sto ved portene til innkjørselen under evakueringen. Beboerne ble evakuert ved 7-tiden lørdag morgen, skriver Glåmdalen. De eldre beboerne skal til dagsenteret på Langelandhjemmet.

I Nedre Eiker i Buskerud er mannskaper klare til å rykke ut på kort varsel i helgen dersom vannstanden i elva øker. Vannføringen i Mjøndalen er stigende og NVE anslår at flomtopp vil inntreffe i midten av neste uke.