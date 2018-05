Tjente greit på salg av hasj – ble tatt

Nyheter

En mann i begynnelsen av 20-åra ble tatt av politiet i oktober i fjor – mannen hadde da rundt ett gram hasj på seg. Men spor som politiet sikret seg, viste seg at dette bare var toppen av isfjellet.

Da saka mot ham gikk i Romsdal tingrett i april, fortalte han at dette grammet var siste rest av et parti på 200 gram, som han hadde kjøpt noen måneder tidligere, og som han hadde solgt til venner og deres bekjente. Han anslo å ha tjent mellom fem og ti tusen kroner på videresalget.

Straffen for salg av 200 gram hasj vil normalt gi fengsel i tre måneder, kommer det fram i dommen fra tingretten. Men det kan også gi samfunnsstraff hvis forutsetningene for dette er riktige. Og det var det i dette tilfellet, mente retten. Tilståelsen, alderen, og at mannen selv sa ja til samfunnsstraff, var viktige faktorer. Retten viste også til at han gjennomfører ukentlige rustester hos ressurstjenesten og at han også har gjennomført jobbkurs for å komme seg i arbeid.

Etter dette ble han dømt til samfunnsstraff i 90 timer, med en gjennomføringstid på 120 dager, subsidiært fengsel i 90 dager.