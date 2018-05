Savnet mann på Skåla er kommet til rette – skal være noe nedkjølt

Nyheter

OPPDATERT: Den savna mannen i slutten av 70-åra er funnet, det bekrefter operasjonsleder Per Åge Ferstad til Rbnett.

– Vi har foreløpig ikke fått informasjon om tilstanden til mannen, men ambulanse er på vei til stedet, sier Ferstad.

Like etter melder politiet via Twitter at mannen skal være noe nedkjølt.

Lørdag formiddag iverksatte politiet et søk etter en savnet eldre mann på Skåla på sørsida av Fannefjorden. Mannen skal være dement. Hovedredningsentralen ble varslet, og politiet var på stedet. Redningshelikopteret ble rekvirert i tillegg til hundeekvipasje fra politiet, norske redningshunder og mannskap fra Røde Kors. Letemannskap fra Norsk Folkehjelp i Nesset deltok også i søket. Den eldre mannen forlot hjemmet sitt ved 00.15-tiden natt til lørdag.

– Det var kona som ringte til oss og meldte han savnet. Hun fortalte at mannen dro hjemmefra ved 00.15-tida natt til lørdag. Kona var ute og kikket etter mannen, men fant han ikke. Hun kontaktet oss for rundt en times tid siden. Vi har vært på stedet, og bestemte oss for å inverksette leteaksjon, forteller operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt,Per Åge Ferstad til Rbnett.