Søker etter savnet eldre mann på Skåla – forlot hjemmet ved 00.15-tiden i natt

Politiet har inverksatt søk etter en savnet eldre mann på Skåla. Mannen skal være dement. Hovedredningssentralen er varslet, og politiet er på stedet. Redningshelikopteret er rekvirert i tillegg til hundeekvipasje fra politiet, norske redningshunder og mannskap fra Røde Kors. Den eldre mannen forlot hjemmet sitt ved 00.15-tiden i natt

– Det var kona som ringte til oss og meldte han savnet. Hun fortalte at mannen dro hjemmefra ved 00.15-tida natt til lørdag. Kona var ute og kikket etter mannen, men fant han ikke. Hun kontaktet oss for rundt en times tid siden. Vi har vært på stedet, og bestemte oss for å inverksette leteaksjon, forteller operasjonsleder ved Møre og Romsdal politidistrikt,Per Åge Ferstad til Rbnett.

Ferstad gir følgende beskrivelse av mannen:

– Han hadde på seg ei tynn blå jakke, svart bukse og har hvitt hår. Mannen er 180 centimeter høg, men er litt krokete i ryggen, og virker derfor noe lavere, sier han.

Ferstad forteller at redningshelikopteret er på vei fra Ørlandet, og at det blir viktig i søket.