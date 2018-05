Privatetterforsker Tore Sandberg har lansert ny Orderud-nettside

Nyheter

Nettsiden orderudsaken.no ble lansert i helgen. Sandberg jobber for å få gjenopptatt saken etter trippeldrapet på Orderud gård i Sørum i Akershus i 1999.

Han mener det finnes andre motiver og elementer i saken enn den tidligere mye omtalte arvestriden om gården.

– Vi står overfor et annet motivbilde enn gårdstvisten. Det er et sammensatt motivbilde, bestående av blant annet private elementer og en kobling til jugoslavisk mafia, sier Sandberg til Romerikes Blad.

Veronica og Per Orderud ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drapene. Per Grønnerød ble dømt til 18 års fengsel, mes Kristin Kirkemo ble dømt til 16 års fengsel etter ankebehandlingen i Eidsivating lagmannsrett i 2002. Det har aldri kommet fram hvem som sto bak drapshandlingen.