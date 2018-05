MDG vil forby all engangsplast

Nyheter

Partiet vil også betale fiskere for å fiske etter plast i havet og krever at bruken av gummigranulater på kunstgressbaner fases ut innen i løpet av 2019.

– Kampen mot plast har vært en øyeåpner for mange når det gjelder miljøvern. Folk flest ligger nå langt foran regjeringen i kampen mot plast, sier partiets stortingsrepresentant Per Espen Stoknes.

Plastforbud

Forbudet som landsmøtet lørdag samlet seg, om vil gjelde all plast som har kort levetid; emballasje og småposer, klistremerker, bestikk, kopper, tallerkener, ballonger, sugerør, q-tips, barberhøvler – og kulepenner.

– I dag tvinges forbrukere til å ta med seg store mengder med plast hjem hver gang de kjøper noe. Dette må det bli en slutt på, sier Stoknes.

Partiet ber også om at det settes av 1 milliard kroner i året til å rydde opp etter plastforurensing i utviklingsland. Kravet er at den første milliarden allerede kommer i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

I tillegg tar Miljøpartiet De Grønne til orde for en belønningsordning der fiskere og dykkere kan få betalt for innlevert avfall.

Ber fotballen skjerpe seg

I tillegg til kravet om at de små gummikulene på norske kunstgressbaner skal være borte innen utgangen av 2019 krever partiet at det umiddelbart stilles strengere krav til vinterdrift.

Til gjengjeld skal et investeringstilskudd etableres for kommuner som vil erstatte gummigranulat med miljøvennlige materialer.

– Flere kommuner i Norge har allerede byttet ut gummigranulaten med miljøvennlige alternativer som sand og sukkerroer. Vi vil hjelpe Fotball-Norge med økonomisk støtte til å bytte ut plasten, sier Stoknes.

Hvert år forsvinner om lag 1.500 tonn med gummigranulat fra oppmalte bildekk ut i naturen.

Jaktforbud

Tidligere på dagen ble en resolusjon om å fornye og ikke bare bevare natur også vedtatt av MDG-landsmøtet.

Konkret tar den til orde for en plan for storskala restaurering av villere natur og at marka rundt de store byene skal bli pionerområder for slik naturfornyelse.

Partiet krever også at det blir etablert en eller flere nasjonalparker med totalforbud mot jakt, også på rovdyr.