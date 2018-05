Kulturministeren vil fjerne helligdagsfreden

Nyheter

– Jeg tror det er mange som føler at loven er utdatert, sier Grande til NRK.

Hennes parti Venstre ble i fjor enige om å fjerne loven, uten at regjeringen de tilhører har gått inn for det samme. Skei Grande mener at folk burde ta hensyn alle dager. Hun mener også at lovverket ikke skal gjøre "at man ikke får klippet plenen på de dagene man har fri".

Biskop Atle Sommerfeldt i Borg bispedømme er imot det Venstre ønsker.

Han sier til NRK at helligdagsfreden både har en religiøs og en tradisjonell begrunnelse, og at mennesker har godt av å ha noen dager som skiller seg fra hverdagen.

– Jeg tenker at det er godt for mennesker å ha dager hvor det ikke er tradisjonelt støy fra arbeidslivet. Dette kan håndteres med fornuft og klokskap, mener biskop Sommerfeldt.