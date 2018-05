Forsikringsselskapene frykter store flomkostnader

Nyheter

Farenivået for flom ble hevet til rødt på store deler av Østlandet, som er det høyeste nivået. Det har allerede kommet inn meldinger om oversvømte kjellere, forteller Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg Forsikring.

– Vi registrerer allerede nå betydelige skader i kjellere på hus som er i de mest utsatte områdene, skader som estimeres til sekssifrede beløp. Den høye vannføringen fører til oversvømmelser flere steder, og vi frykter store vannskader på bygninger og biler som blir rammet. Dette gjelder både private boliger, bedrifter, gårdsbruk og butikklokaler, sier Irgens.

Tryg Forsikring frykter vårflommen kan bli like ille som 2015, da måtte forsikringsbransjen ut med 570 millioner kroner.

– Skulle noe tilsvarende skje som i 2015 frykter vi skader for flere hundre millioner kroner. Det er for tidlig å si hvor omfattende denne flommen blir selv om det er en del likhetstrekk med 1995, som store snømengder i fjellet og en kjølig april. I de fleste sammenhenger blir skader på hus og innbo dyrere å erstatte år for år, sier Irgens.