Et steg nærmere byggestart på nysjukehuset

Nyheter

Innen fristen klokken 12 fredag var det kommet inn to tilbud på bygging av det nye sjukehuset for Nordmøre og Romsdal. Det er Betonmasthæhre AS og Skanska AS som har levert tilbud.

– Vi er veldig glad for å ha mottatt tilbod fra to solide nasjonale entreprenører som er innstilt på å vinne kontrakten. Utviklinga og bygginga av akuttsjukehuset har stor betydning for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal og vi ønsker å få med oss den beste entreprenøren på oppdraget, sier prosjektdirektør for SNR, Helle Jensen, i en pressemelding.

Vinner skal etter planen annonseres 29. juni.

- Vi vil deretter inngå kontrakt og starte samhandlingsfasen og planlegginga fram mot byggestart i november 2018, sier Jensen.

Sykehusbygg har også lyst ut stillingen som utbyggingssjef, som skal lede arbeidet med bygginga av akuttsjukehuset. Utbyggingssjefen vil ha som ansvar å følge opp totalentreprenøren, beregne framdrift, økonomi, kvalitet og HMS.

- Dette er en viktig og veldig spennende og interessant stilling. Vi søker en erfaren sivilingeniør eller ingeniør med erfaring fra gjennomføring av kompliserte byggeprosjekt, sier Jensen.