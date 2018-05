Nyheter

Solberg blir den lengstsittende statsministeren fra Høyre

Erna Solberg tangerer nå Kåre Willochs 1.668 dager som statsminister i Norge. Dermed blir hun Høyres lengstsittende statsminister.

– Egentlig er dette litt leit. Ikke at jeg får sitte lenge, men at Kåre Willoch ikke fikk sitte enda lenger da det jo var et borgerlig flertall, sier Solberg til NTB.

Rettshøring i Toronto

25 år gamle Alek Minassain var ikke en kjenning av politiet før han pløyde inn i en folkemengde i Toronto i april. Ti mennesker døde, flesteparten kvinner mellom 20 og 80 år. 14 personer ble skadd. Politiet mener angrepet utvilsomt var en bevisst handling, og i dag må Minassian møte til rettshøring.

Første finaleprøver i Eurovision

Det er duket for de siste prøvene før finalen i Eurovision Song Contest. Alexander Rybak sang torsdag kveld Norge videre fra semifinalen og vil være sjuende artist på scenen under finalen lørdag kveld.

Carlsen spiller sjakk mot "verden"

Norge har invitert tolv representanter fra tolv FN-delegasjoner til New York for å spille sjakk mot verdensmesteren, Magnus Carlsen – samtidig. Oslos ordfører Marianne Borgen er en av motstanderne.

Ruud møter Hanfmann

Casper Ruud avanserte torsdag til kvartfinale i Challenger-turneringen i portugisiske Braga ved å slå Dennis Novak 6-4, 6–2. I dag klokken 12.30 møter han Yannick Hanfmann i kvartfinalen. Tyskeren er nummer 132 på ATP-rankingen.