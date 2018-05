Nyheter

Nordmann siktet i Frankrike for terrorfinansiering

Jacob Wærness, forfatter og tidligere PST-ansatt, er siktet for terrorfinansiering i Frankrike i forbindelse med at han var sikkerhetssjef for en fransk sementfabrikk i Syria. Det skriver den franske avisen Le Monde.

Han skal ha blitt pågrepet under en mellomlanding på Charles de Gaulle-flyplassen 2. mai.

Rapport om politidrap i Brasil

Brasiliansk politi drepte 5.012 personer i 2017, viser en ny rapport. Det er en stigning på 19 prosent fra året før. Samtidig falt antall drepte politibetjenter med 15 prosent til 385.

Politiet i Brasil har blitt kritisert internasjonalt for å være voldelige og for å ha en altfor lav terskel for å avfyre skudd.

Slåssing blant Oslo-russen

Politiet måtte rykke ut til bråk og slåssing på parkeringsplassen ved Sørkedalen skole, hvor rundt tolv russebusser oppholdt seg. En kvinne ble sendt til legevakt med skader i ryggen, men skadene skal ikke ha noe med slåssingen å gjøre. Alle bussene ble bortvist.

Weinsteins kone snakker ut

Georgina Chapman, Harvey Weinsteins fraseparerte kone, har gjort sitt første intervju siden avsløringene om Hollywood-mogulen. Hun sier hun aldri mistenkte ham for å ha gjort noe galt.

Det er sju måneder siden de første kvinnene sto fram og fortalte om overgrepene de hevder Weinstein utsatte dem for.

Norge er sjuende innslag i Eurovision-finalen

Alexander Rybak sang torsdag kveld Norge videre til finalen i Eurovision Song Contest. Finalen holdes lørdag i Lisboa, og Norge opptrer i første halvdel som innslag nummer sju.

Rybak representerer Norge med den selvskrevne låten «That's How You Write A Song».

